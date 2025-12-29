  2. জাতীয়

বিদায়ী মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

শ্রম আইন সংস্কার ‘অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ’

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স। বিশেষ করে শ্রম আইন সংস্কারকে তিনি ‘অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব সংস্কার বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়াতে সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সময়ে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ৪৬টি মামলার মধ্যে ৪৫টি মামলা প্রত্যাহার করায় অন্তর্বর্তী সরকার প্রশংসার দাবিদার।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকালে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এসব কথা বলেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা নতুন শ্রম অধ্যাদেশকে একটি ‌‘চমৎকার আইন’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় শ্রম অধিকারকর্মীরা এসব সংস্কার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন অনুমোদন দেওয়াকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছেন।

সাক্ষাতে রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তার অর্থায়ন বিষয়েও আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গাদের জন্য অব্যাহত সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শিবিরগুলোতে বসবাসরত এক মিলিয়নেরও বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষাকারী মানবিক সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো এককভাবে সবচেয়ে বড় দাতা।

তিনি ভবিষ্যতেও এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান উপদেষ্টা তার দায়িত্বকালে ‘গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা’ পালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশে একজন ‘বন্ধু’ হিসেবে অবদানের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতে তাকে আবার বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

সাক্ষাতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং এসডিজি সমন্বয়ক ও সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন।

