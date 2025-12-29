বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি অপরিবর্তিত রাখছে চীন
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি অপরিবর্তিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে চীন। আগামী বছরও আগের নির্ধারিত (হ্রাসকৃত) ভিসা ফিতেই চীনে যাওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। এই সুবিধা বহাল থাকবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ঢাকার চীনা দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিনিময় আরও সহজতর করতে বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস ভিসা ফি হ্রাসের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখছে। সে অনুযায়ী, হ্রাসকৃত ভিসা ফি আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
চীনা দূতাবাসের এ সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশিদের জন্য চীনে ভ্রমণ, শিক্ষা ও ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
