প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর পদত্যাগের কারণ জানালেন প্রেস সচিব

প্রকাশিত: ০১:৫০ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান/ ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান ‘টেকনিক্যাল’ কারণে পদত্যাগ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, উনি যখন প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) হিসেবে নিয়োগ পেলেন তখন তিনি পূর্ব কর্মস্থল থেকে (বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের পদ) লিয়েনে এসেছিলেন। এখন তার রিটায়ারমেন্টের টাইম হয়ে গেছে।

তিনি পদত্যাগ করে পূর্ব কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে রিটায়ারমেন্ট করে এসে আবার নতুন করে নিয়োগ পেয়েছেন। তার কাজটাকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য এটা একটা টেকনিক্যাল বিষয় ছিল।

