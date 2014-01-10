খালেদা জিয়ার জানাজা: যেসব সড়কে যান চলাচল সীমিত

খালেদা জিয়ার জানাজা: যেসব সড়কে যান চলাচল সীমিত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল সীমিত থাকবে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
বুধবার দুপুরে সংসদ ভবন এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই খালেদা জিয়ার দাফন হবে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে এক বিবৃতিতে আইএসপিআর জানায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন কার্য সম্পন্ন উপলক্ষে ঢাকার কলেজ গেট মোড় (রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ), আইডিবি ভবন মোড় ও বিজয় সরণি এলাকায় সকাল ৮টা থেকে যানবাহন চলাচল সীমিত থাকবে।
সর্বসাধারণের জন্য পায়ে হাঁটার পথ উন্মুক্ত থাকবে। বিষয়টি সবাইকে বিবেচনায় রেখে চলাচল পরিকল্পনামাফিক করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে আইএসপিআর।
এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
