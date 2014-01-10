গুলশানের বাসভবনে খালেদা জিয়ার মরদেহ

গুলশানের বাসভবনে খালেদা জিয়ার মরদেহ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মরদেহ এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবনে নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ১৬ মিনিটে খালেদা জিয়ার মরদেহ গুলশান-২ এর নর্থ অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত ১৯৬ নম্বর বাসভবনে প্রবেশ করে।
প্রাথমিকভাবে কথা ছিল তার মরদেহ প্রথমে গুলশানে তার দীর্ঘদিনের বাসভবন ফিরোজায় নেওয়া হবে। কিন্তু পরে তার মরদেহবাহী গাড়িটি তারেক রহমানের গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসায় নেওয়া হয়।
এ সময় বাসভবনটির চারপাশে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নর্থ অ্যাভিনিউসহ আশপাশের এলাকায় পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়। সড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসানো হয় এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়।
বাসভবনের সামনে দলীয় নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা ভিড় করেন, তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত থাকে।
এর আগে সকাল ৮টা ৫৩ মিনিটের দিকে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে খালেদা জিয়ার মরদেহ বের করা হয়।
জানা গেছে, গুলশানের বাবভবন থেকে তার মরদেহ নেওয়া হবে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে। দুপুরে জানাজা শেষে বেগম খালেদা জিয়া চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন তার স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে।
কেএইচ/ইএ/এএসএম