বছরের প্রথম দিন ঘটা করে বই উৎসব পালন ছিল হাসিনার উৎসব: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিগত সরকারের আমলে বছরের প্রথম দিনে ঘটা করে বই উৎসব পালন ছিল হাসিনার উৎসব।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
এক গণমাধ্যম কর্মী প্রেস সচিবকে প্রশ্ন করেন, কি কারণে বর্তমান সরকারের আমলে উৎসব পালন করা হচ্ছে না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব না হলেও শিক্ষার্থীদের বই পৌঁছানোর মূল লক্ষ্যটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর হাতে বই দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
এমইউ/এমআইএইচএস