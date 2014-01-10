মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে প্রধান উপদেষ্টা, জানাজার প্রস্তুতি

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে প্রধান উপদেষ্টা, জানাজার প্রস্তুতি
রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজাস্থলে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার দুপুর ২টা ৫ মিনিটে তিনি সেখানে পৌঁছান। এরপর কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান তিনি।
সেখানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, তিন বাহিনীর প্রধান এবং বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা শুরু হবে।
এদিকে, প্রধান উপদেষ্টা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ পৌঁছানোর পর সেখানে নেওয়া হয়েছে খালেদা জিয়ার মরদেহ। লাল-সবুজ পাতাকায় মোড়ানো ফ্রিজার ভ্যানে করে মরদেহ জানাজাস্থলে নেওয়া হয়।
এএএইচ/এসএনআর/এএসএম