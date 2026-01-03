ঢাকা জেলার ৫ আসনে বৈধ প্রার্থী ৩০, বাতিল ১২
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা জেলার উপজেলা কেন্দ্রীক পাঁচটি সংসদীয় আসনে (ঢাকা-১, ২, ৩, ১৯ ও ২০) প্রার্থী যাচাই-বাছাই শেষে ৩০ জনকে বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এসব আসনে জমা পড়া মোট ৪৪টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে ১২টি। এছাড়া একটি মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং একটি স্থগিত রয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিমের নেতৃত্বে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার পাঁচটি সংসদীয় আসনে (ঢাকা-১, ২, ৩, ১৯ ও ২০) মোট ৬৫টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছিল। বাতিল হওয়া প্রার্থীরা আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।
ঢাকা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আবু আশফাক ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নজরুল ইসলামসহ পাঁচজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সই সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দুইজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
আরও পড়ুন
বিএনপির আমানের আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ঢাকা-১৮ আসনে মান্নার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা
ঢাকা-২ আসনে জমা দেওয়া তিনটি মনোনয়নপত্রের মধ্যে বিএনপির আমানউল্লাহ আমানসহ দুইজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে ঋণ খেলাপি হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল হকের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
ঢাকা-৩ আসনে ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলেও যাচাই-বাছাই শেষে ঋণ খেলাপি, বকেয়া বিল ও সই জটিলতার কারণে জাতীয় পার্টির প্রার্থীসহ আটজনের মনোনয়ন বাতিল হয়। এ আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহিনুর ইসলাম লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম বলেন, বাতিল হওয়া প্রার্থীরা আগামী ৫ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন। এসব আপিল ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।
তিনি আরও বলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেবে নির্বাচন কমিশন।
এমডিএএ/কেএসআর