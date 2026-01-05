রংপুরকে বড় রানের লক্ষ্য দিলো চট্টগ্রাম

রংপুরকে বড় রানের লক্ষ্য দিলো চট্টগ্রাম
বিপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার লড়াই। নিঃসন্দেহে এবারের বিপিএলের সেরা দুটি দলের মুখোমুখি লড়াই। চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং রংপুর রাইডার্স। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। ব্যাট করতে নেমে রংপুর রাইডার্সের রীতিমত রংপুরের সামনে ১৬৯ রানের বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড় করিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
ব্যাট করতে নেমে মোহাম্মদ নাঈম এবং অ্যাডাম রজিংটন মিলে গড়েন দারুণ এক উদ্বোধনী জুটি। যদিও ১৫ বলে ১৬ রান করে আউট হন নাইম। তবে রজিংটন আগের দুই ম্যাচের মতোই ছিলেন বিধ্বংসী। ৪১ বলে তিনি খেলেন ৫৮ রানের দারুণ একটি ইনিংস। ৬টি বাউন্ডারির সঙ্গে ২টি ছক্কার মারও মারেন তিনি।
আগের দুই ম্যাচের প্রথমটিতে অপরাজিত ৬০ এবং পরেরটিতে অপরাজিত ৭৩ রান করেছিলেন তিনি। এবার টানা তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন এই ইংলিশ ব্যাটার। মূলতঃ তার ব্যাটে ভর করেই ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রানের বড় ইনিংস গড়ে তোলে চট্টগ্রাম।
মাহামুদুল হাসান জয় ১২ রান করে আউট হলেও পাকিস্তানের হাসান নওয়াজ ৩৮ বলে ৪৬ রান করে বড় ইনিংস গড়তে ভূমিকা রাখেন। ১৩ রানে শেখ মেহেদী হাসান ও ১৯ রানে আমির জামাল অপরাজিত থাকেন।
রংপুরের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন আকিফ জাভেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ১ উইকেট নেন রাকিবুল হাসান।
আইএইচএস/