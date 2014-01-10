খালেদা জিয়ার মৃত্যু
ইসলামাবাদ হাইকমিশনে গিয়ে শোক জানালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহবাজ শরিফ। এ উপলক্ষে তিনি ইসলামাবাদে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন পরিদর্শন করে শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করেন।
বাংলাদেশ হাইকমিশন ও পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিবৃতিতে জানায়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ হাইকমিশনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ইসরাত জাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবেদনা জানান।
এ সময় প্রেস কাউন্সেলর মো. তৈয়ব আলী ও কাউন্সেলর (কনস্যুলার) সরদার মোহাম্মদ নোমানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি পাকিস্তানের ফেডারেল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী তারিক ফাতেমিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
শোকবইয়ে স্বাক্ষরকালে বেগম খালেদা জিয়াকে একজন দূরদর্শী নেতা ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন শাহবাজ শরিফ।
তিনি বলেন, জনসেবায় নিবেদিত এই নেত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্থায়ী ও অনুপ্রেরণাদায়ক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। পাকিস্তানের একজন আন্তরিক বন্ধু হিসেবেও তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি।
শোকবার্তা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন এবং তার পরিবার, গুণগ্রাহী ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।
একই সঙ্গে তিনি দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছাও জানান।
এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনে এসে শোকবইয়ে স্বাক্ষর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ইসরাত জাহান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শেহবাজ শরিফকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
জেপিআই/বিএ