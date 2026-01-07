  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
লেখক-চিন্তক-শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটন হাসপাতালে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি ব্রেন স্ট্রোক করেছেন।

সেলিম রেজা নিউটন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তার বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন বকুল গণমাধ্যমকে জানান, প্রাথমিক সংকট কেটেছে। সেলিম রেজা নিউটনের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। তিনি বলেন, ‘নিউটনের অবস্থা স্থিতিশীল, তবে শরীরের একপাশে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।’

রামেকের নিউরো মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন নিউটনের সর্বশেষ অবস্থা প্রসঙ্গে ডা. শঙ্কর কে বিশ্বাস জানান, তিনি বিপদমুক্ত। শঙ্কর কে বিশ্বাস বলেন, ‘সেলিম রেজা নিউটনের শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।’ স্বজন ও সহকর্মী সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিউটনকে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেওয়া হয়েছে। আপাতত তিনি রামেকেই চিকিৎসাধীন থাকবেন।

সেলিম রেজা নিউটন সমাজ, রাজনীতি ও গণমাধ্যম বিষয়ে একজন সক্রিয় লেখক ও চিন্তক। ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আগেও বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের অধিকারের পক্ষে তাদের সঙ্গে মাঠের আন্দোলনে নেমে এসেছিলেন এই বুদ্ধিজীবী।

সেলিম রেজা নিউটনের লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘অভ্যাসের অন্ধকার’, ‘নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য’, ‘অমার মতো ট্রমার মতো’, ‘অচেনা দাগ (সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন)’, ‘গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক’, ‘পরিস্থির বিবরণ’ ইত্যাদি।

