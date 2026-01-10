  2. জাতীয়

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের হামিদুর আযাদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের হামিদুর আযাদ
হামিদুর আযাদ/ফাইল ছবি

কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে জামায়াতপ্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদের মনোনয়ন বৈধ করেছে নির্বাচন কমিশন ইসি।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) ইসির আপিল শুনানি শেষে প্রার্থিতা ফিরে পান তিনি।

প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আবেদন করেন তিনি। শনিবার শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

শুনানি শেষে আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহমুদ আল মামুন হিমু বলেন, গত ২ জানুয়ারি বাছাইয়ে হামিদুর রহমান আযাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচন কমিশনে আপিল করি। আজ তিনি প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

এমওএস/এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।