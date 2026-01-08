খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কমনওয়েলথ সেক্রেটারির শোক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল শার্লি বচওয়ে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কমনওয়েলথ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।
তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।
প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ দুপুরে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে খালেদা জিয়া রাজনৈতিক অঙ্গনে এক পথিকৃৎ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন মেয়াদে তার নেতৃত্ব জনগণের কল্যাণে তার দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।
শোকবার্তায় শার্লি বচওয়ে আরও বলেন, খালেদা জিয়ার অবদান শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অনুপ্রেরণার প্রতীক।
