সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, মাথা ফাটলো এক যাত্রীর
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে বাইরে থেকে ছোড়া পাথরের আঘাতে এক যাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে কুমিল্লার ময়নামতি স্টেশনের আগে এ ঘটনা ঘটে।
রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানান, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে পৌনে ১০টার মধ্যে ট্রেনটি ময়নামতির আগের অংশ অতিক্রম করার সময় বাইরে থেকে কে বা কারা পাথর ছোড়ে। এতে একটি বগির কাচ ভেঙে পাথরটি ভেতরে ঢুকে এক যাত্রীর মাথায় লাগে। আঘাতে তার মাথা ফেটে যায়। তবে আহত যাত্রীর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা কামরুল হাসান সুবর্ণ এক্সপ্রেসে করে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। দেখি, বাইরে থেকে পাথর ছোড়া হয়েছে। কাচ ভেঙে পাথর এসে এক যাত্রীর মাথায় লাগে। তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। অন্য যাত্রীরা দ্রুত তাকে খাওয়ার বগিতে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঘটনার পর বগির যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে সকাল ৭টায় ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। বিরতিহীন এই ট্রেন পথে কোথাও যাত্রাবিরতি দেয় না।
চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার আবু জাফর মজুমদার জাগো নিউজকে বলেন, কুমিল্লার ময়নামতি স্টেশনের আগে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় এক যাত্রীর মাথায় আঘাত লাগে। তবে তাকে ট্রেনেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন সুস্থ আছেন। এ ঘটনায় কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।
