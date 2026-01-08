  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ওপরে ঘর তুলে পাইপলাইন ফুটো করে বিপিসির তেল চুরি
পাইপলাইনের ওপর ঘর বানিয়ে মাটির নিচে লাইনে ফুটো করে তেল চুরি করে আসছিল অজ্ঞাতরা/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-ঢাকা পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামের মীরসরাই থানাধীন হাদি ফকিরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাম্পিং করার অতিরিক্ত চাপে তেল ছড়িয়ে পড়লে ঘটনা প্রকাশ্যে আশে। এ বিষয়ে মীরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন জাগো নিউজকে বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে পাইপলাইন ফুটো করে ডিজেল চুরির ঘটনা জানতে পেরে আমাদের থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে গেছে। ঘটনায় জড়িতরা পালিয়ে গেছে। পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পক্ষ থেকে এজাহার দিলে আমরা মামলা নেবো।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসির (পিটিসিপিএলসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়হান আহমাদ জাগো নিউজকে বলেন, ‌মীরসরাইয়ের একটি এলাকায় পাইপলাইনের ওপর ঘর বানিয়ে মাটির নিচে লাইনে ফুটো করে তেল চুরি করে আসছিল। বৃহস্পতিবার সকালে যখন আমরা তেল পাম্পিং করছিলাম, তখন অতিরিক্ত চাপে তেল বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে এলাকায় জানাজানি হয়ে পড়লে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, আমাদের লোকজন খবর পেয়ে সকাল থেকে কাজ করেছে। বাইরে থেকে ছড়িয়ে পড়া ডিজেল তুলে নিয়েছে। আমিও ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।

পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল পরিবহনের এ প্রকল্পটি ২০১৮ সালের অক্টোবরে অনুমোদন পায়। শুরুতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ ধরা হয়েছিল। কিন্তু কাজ শুরু করতেই ২০২০ সাল লেগে যায়। পরে প্রথম দফায় ২০২২ সালের ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় দফায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়।

বিপিসির এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড।

