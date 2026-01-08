নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসবে ইইউয়ের ২০০ প্রতিনিধি

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসবে ইইউয়ের ২০০ প্রতিনিধি
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে অন্তত ২০০ জন পর্যবেক্ষক অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন ইইউ নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ড. ইভার্স ইয়াবস।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন মিসিন্তা লাসে, আইরিনি-মারিয়া গুনারি ও ভাসিল ভামচানকা।
ইইউ নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্বচ্ছ। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে নই। বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।
তিনি আরও বলেন, ইইউয়ের একটি দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক দল গত ডিসেম্বরের শেষভাগ থেকেই বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তবে মূল নির্বাচনের সময় অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি নাগাদ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যসহ মোট ২০০ জনের একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে আসবে।
নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ইভার্স ইয়াবস জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট করা নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা মোকাবিলা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
ইইউ মিশন প্রধান উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের আগস্টের পটপরিবর্তনের পর এবারের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ঐতিহাসিক। একটি পূর্ণাঙ্গ সংসদ নির্বাচন হওয়ার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।
তিনি জানান, তাদের পর্যবেক্ষণের মূল কেন্দ্রে থাকবে ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া, অবাধ ও সুষ্ঠু ব্যালট পরিচালনা এবং পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা। তারা কেবল ঢাকা নয়, বরং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পর্যবেক্ষণ চালাবেন।
নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে আগামী রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুর ১টায় রাজধানীর রেনেসাঁ হোটেলে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সেখানে মিশনের কর্মপরিকল্পনা ও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হবে।
