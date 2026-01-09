ছায়ানটে শুরু হচ্ছে ‘শুদ্ধসংগীত উৎসব’

ছায়ানটে শুরু হচ্ছে ‘শুদ্ধসংগীত উৎসব’
ছায়ানটের আয়োজনে শুদ্ধসংগীতের দুই দিনব্যাপী উৎসব শুরু হচ্ছে আজ (৯ জানুয়ারি)। আজ বিকাল সাড়ে ৩টায় ধানমন্ডির ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন মিলনায়তনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হবে। শুদ্ধসংগীতের এই উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
আজ শুক্র ও শনিবার ধানমণ্ডির ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবন মিলনায়তনে এই উৎসব হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এ আয়োজন সাজানো হয়েছে তিনটি অধিবেশনে। আজ বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত প্রথম অধিবেশন চলবে।
আর শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন চলবে। মিলনায়তনে প্রবেশের জন্য তিন অধিবেশনের জন্য আলাদাভাবে নিবন্ধন করতে হবে।
