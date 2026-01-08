৫০৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ
ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক থেকে ৫০৭ কোটি ৫১ লাখ ৪১ হাজার ৪৩১ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিমসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। আক্তার হোসেন বলেন, একই সঙ্গে ওবায়দুল করিম ও তার স্ত্রী আরজুদা করিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০২৪-এর ২৬(১) ধারায় সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির অনুমোদনও দিয়েছে কমিশন।
দুদকের অভিযোগ, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে ঋণ অনুমোদন দেন এবং ব্যাংকিং আইন লঙ্ঘন করে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে নেওয়া বৈদেশিক মুদ্রার দুইটি মেয়াদি ঋণকে ডমেস্টিক ব্যাংকিং ইউনিটে দেশীয় মুদ্রার ঋণে রূপান্তর করেন। পরে শ্রেণিকরণযোগ্য ঋণের দায় পরিশোধের নামে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে ঋণের মেয়াদ আরও সাত বছর বাড়ানো হয়, যা গ্রাহককে অযৌক্তিক সুবিধা দিয়েছে।
ঋণের ডাউন পেমেন্ট যথাযথভাবে পরিশোধ না করেও পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে প্রায় ৫০৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
ওরিয়ন গ্রুপের আসামিরা হলেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সালমান ওবায়দুল করিম এবং ওরিয়ন গ্রুপ ও ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডের পরিচালক আরজুদা করিম।
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের আসামি কর্মকর্তারা হলেন— সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান শাখার শাখা ব্যবস্থাপক গাউস-উল-ওয়ারা মোর্তজা, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্রেডিট ইনচার্জ (বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ডিভিশন, সেন্ট্রালাইজড অপারেশন ডিভিশন) প্রতাপ কুমার দেশমুখ্য, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অপারেশন (বর্তমানে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট) মো. অলিউল্লাহ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার (বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক) মতিউল হাসান, সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে ক্রেডিট ডিভিশনে কর্মরত) মো. আব্দুল কাদের, সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে প্রধান শাখার ক্রেডিট ইনচার্জ) মো. বাবর আলী মোল্লা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্রেডিট ইনচার্জ মো. ইকরামুল ইসলাম খান, সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান শাখার শাখা প্রধান (বর্তমানে চিফ অপারেটিং অফিসার) মো. আব্দুল হালিম এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ফরেন ট্রেড ইনচার্জ (বর্তমানে প্রধান শাখার ম্যানেজার অপারেশন) মো. আতিকুর রহমান।
