চট্টগ্রামে ১৮ মামলার আসামি সন্ত্রাসী ইদ্রিস গ্রেফতার
চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার ফরিদার পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলার আসামি সন্ত্রাসী ইদ্রিস প্রকাশ ইব্রাহিমকে (২৭) গ্রেফতার করেছে সিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (উত্তর)। তিনি অস্ত্র, ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি ও মাদকসহ মোট ১৮টি মামলার আসামি।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদার পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সিএমপি সূত্র জানায়, ইদ্রিস প্রকাশ ইব্রাহিম দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও প্রদর্শন করে ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধে জড়িত ছিলেন। একাধিক মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।
জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহানগর গোয়েন্দা (উত্তর) বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনায় তাকে আটক করে ডিবি (উত্তর) বিভাগের টিম–৩।
গ্রেফতার ইদ্রিস প্রকাশ ইব্রাহিম রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া পথেরহাট এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি চান্দগাঁও থানার ফরিদার পাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন। তিনি কুখ্যাত সন্ত্রাসী বুইশ্যার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলেও জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতার আসামিকে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে চান্দগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
