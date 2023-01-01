  2. জাতীয়

মিতু হত্যাকাণ্ডে আরও এক আসামি গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০২:৩৫ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
গ্রেফতার এহতেশামুল হক প্রকাশ ভোলা

চট্টগ্রামে সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খান মিতু হত্যা মামলায় এহতেশামুল হক প্রকাশ ভোলা নামে আরও এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে কল্পলোক আবাসিক মিডিয়া টাওয়ারের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলাইমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে জানান, তার বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

পুলিশ সূত্র জানায়, তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী এহতেশামুলের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের শিক্ষিকা অঞ্জলী রানী দেবী হত্যা মামলায়ও তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছিল। ২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি নগরের পাঁচলাইশ থানার তেলিপট্টি এলাকায় অঞ্জলী রানীকে হত্যা করা হয়।

পরের বছর ২০১৬ সালের ৫ জুন সাবেক এসপি বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার মিতুকে হত্যা করা হয়।

