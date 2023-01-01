জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করায় চরমোনাই পীরকে হেফাজত আমিরের অভিনন্দন

জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করায় চরমোনাই পীরকে হেফাজত আমিরের অভিনন্দন
নির্বাচনের আগে জামায়াতের জোট থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে হেফাজতের আমির বলেন, আমরা হেফাজতের পক্ষ থেকে ৫ আগস্ট পরিবর্তিত বাংলাদেশে সহিহ আকিদা বিশ্বাসী ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ইসলামপন্থিদের বৃহত্তর ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেছি। মওদুদীবাদী জামায়াতকে বাদ দিয়ে এক হওয়ার আহ্বান করেছি। ঈমান, আকিদা বাদ দিয়ে কারও সঙ্গে জোট না করতে সতর্ক করেছি।
তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! মওদুদীবাদী জামায়াতের খপ্পর থেকে বের হয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এককভাবে রাজনৈতিক পথচলা তৈরি করতে পারায় বিশেষ মোবারকবাদ জানাই। ইসলামী রাজনীতিতে হকপন্থিদেরর একক পথচলা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। ইসলামপন্থি রাজনীতির জন্য এই পথচলা আগামীতে ভালো অবস্থা তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।
হেফাজত আমির আরও বলেন, জামায়াতের সঙ্গে থাকার কারণে এ দেশের ইসলামপন্থার বড় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। পীর সাহেব চরমোনাইর একক পথচলার সিদ্ধান্ত সেই ক্ষতির পথ অনেকটাই বন্ধ করবে বলেই আমি মনে করি, ইনশাআল্লাহ। এই সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারায় ইসলামী আন্দোলনের আমির এবং এই দলকে বিশেষ মোবারকবাদ জানাই।
বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, হেফাজত বরাবরের ন্যায় আগামী নির্বাচনেও কোনো দলের পক্ষে অবস্থান নেবে না।
আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, যারা নিরেট ইসলামপন্থাকে ধারণ করে জনগণ তাদেরই ভোট দেবেন বলে আমি আশাবাদী। যারা ইসলামের নামে মওদুদীবাদ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে তাদের আগামী নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে আগামী নির্বাচনে ওলামায়ে দেওবন্দ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সব অনুসারী একই সঙ্গে পথ চলবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
আরএএস/ইএ