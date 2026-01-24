বাড্ডায় বাসার ছাদ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

বাড্ডায় বাসার ছাদ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বাড্ডায় এক বাসার ছাদ থেকে সুবীর বিশ্বাস (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সুবীর ব্যাংকার ছিলেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে উত্তর বাড্ডার একটি বাসার ছাদ থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আরাফাত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে উত্তর বাড্ডার একটি বাসার নয়তলার ছাদ থেকে অচেতন অবস্থায় সুবীর বিশ্বাসকে উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
নিহত সুবীর বিশ্বাস মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাউনগতি এলাকার শচীন বিশ্বাসের ছেলে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
