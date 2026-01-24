  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে ১৩০০ বোতল বিদেশি মদসহ তিন কারবারি আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরে ১৩০০ বোতল বিদেশি মদসহ তিন কারবারি আটক

শেরপুর সদরের নন্দীর বাজার এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে আমদানি নিষিদ্ধ ১৩০১ বোতল বিদেশি মদসহ তিন কারবারিকে আটক করেছে র‌্যাব-১৪।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

জামালপুর র‌্যাব-১৪, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল-রাজেক জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান।

আটকরা হলেন- মো. মিনাল মিয়া (৩২), মো. রিয়াদ হোসেন (২৮) ও মো. নুরুল আমিন (৩৪)। আটক তিনজনই শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানার বাসিন্দা।

র‍্যাব সূত্র জানায়, র‌্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের একটি দল শেরপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের মোকছেদপুর নয়াপাড়াসংলগ্ন নন্দীর বাজার এলাকায় একটি বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করে। এসময় একটি সন্দেহভাজন ট্রাককে থামার সংকেত দিলে ট্রাকের ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। র‌্যাব সদস্যরা ধাওয়া করে তিনজনকে আটক করেন।

শেরপুরে ১৩০০ বোতল বিদেশি মদসহ তিন কারবারি আটক

আটকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ট্রাকে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা এক হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব আরও জানায়, উদ্ধার মদের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লাখ টাকা। এছাড়া মাদক বহনে ব্যবহৃত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আটকদের কাছ থেকে নগদ ৯৬ হাজার ৮০৫ টাকা এবং চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

জামালপুর র‌্যাব-১৪, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল-রাজেক জানান, আটক আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

মো. নাঈম ইসলাম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।