জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে চিড়িয়াখানার কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দলের সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের সভাপতি জিন্নাত আলী ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ছাড়া সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী।

