জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে চিড়িয়াখানার কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে চিড়িয়াখানার কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দলের সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের সভাপতি জিন্নাত আলী ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ছাড়া সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী।
কেএইচ/একিউএফ