তারেক রহমান
ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সরকারের নানা সুবিধা এক জায়গায় আনতে চাই
বিএনপি সরকার গঠন করলে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নানা সুবিধা এক জায়গায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বুধবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্কে ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ অনুষ্ঠানে তিনি এ পরিকল্পনা জানান। ‘আমার ভাবনায় বাংলাদেশ’ জাতীয় রিল-মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, ‘সরকারের অনেক প্রজেক্ট আছে। কিন্তু সেগুলো সমন্বিত নয়। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে আমরা এই সুবিধাগুলো এক জায়গায় আনতে চাই।’
বিএনপি চেয়ারম্যান যোগ করেন, ‘যে পরিকল্পনাই করি না কেন, সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, দুর্নীতি রোধ করতে হবে। এগুলো ঠিক হলে অন্য বিষয়গুলোও ঠিক হয়ে যাবে।’
শিক্ষা খাতের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়, শিক্ষকদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। বাচ্চাদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সামাজিক মূল্যবোধ শেখাতে হবে। পড়ালেখাকে ফান হিসেবে আনা হবে, যাতে শিশুরা আগ্রহী হয়। শুধু একাডেমিক নয়, খেলাধুলা ও আর্ট অ্যান্ড কালচারও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে ইন্টারনেট ব্রাউজিং সীমিত করা সম্ভব হবে। শিক্ষা খাতের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে আলাদা টিম গঠন করবো।’
ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, ‘রোড ডিজাইনিং, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ও চাকরিসহ সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় ট্রাফিক জ্যাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তুলবো, যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থাকবে। ফ্লাইওভার হয়েছে, মেট্রোরেল দেখছি। মেট্রোরেল কস্টলি এবং জায়গা বেশি নেয়। মনোরেল সুবিধাজনক, ছোট বগি ও মেট্রোর সঙ্গে ঢাকার সব জায়গায় সংযুক্ত করা যাবে।’
প্রবাসীদের জন্য নিজের পরিকল্পনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তরুণরা অদক্ষ অবস্থায় বিদেশ যাচ্ছেন। তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রবাসীরা সঠিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে তাদের জন্য প্রণোদনা রাখা সম্ভব।’
এক প্রশ্নের জবাবে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করে তারেক রহমান বলেন, ‘মাকে মিস করছি। কিন্তু রাত ৫টার সময়ও যখন দেখি মানুষ (আমার অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে আছে, তখন আর ক্লান্তি থাকে না।’
কেএইচ/একিউএফ