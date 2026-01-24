গাইবান্ধায় আগুনে পুড়লো ৫ প্রতিষ্ঠান

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধা শহরের সার্কুলার রোডে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রিন্টিং প্রেসসহ ৫টি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শহরের তাজ সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে হঠাৎ করেই বাঁধন প্রিন্টিং প্রেসে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আদিত্য স্টোর, নিয়ত ভ্যারাইটিস, ছোটনের দোকান এবং রতন সেলুনে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

খবর পেয়ে গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। ফায়ার ফাইটারদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও, ততক্ষণে ওই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের মালামাল, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার নুরুল ইসলাম বলেন, সকালে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৪০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এসময় ৬টি দোকানের কয়েক লাখ টাকার মালামাল পুড়ে যায়। বৈদ্যুতিক সট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়লে দোকানগুলো ক্ষতি হয়।

