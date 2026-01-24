আজহারউদ্দিন বললেন, বিশ্বকাপ খেলতে না এলে বাংলাদেশেরই ক্ষতি
ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিয়ে খোদ ভারতেই তৈরি হয়েছে দুটি পক্ষ। উগ্রবাদী হিন্দুদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় অনেক ভারতীয় সেলিব্রিটি মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভারতে নিরাপত্তাঝুঁকি রয়েছে।
তবে, এরচেয়ে ভিন্নপথে হাঁটলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও তেরেঙ্গা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মোহাম্মদ আজহারুদ্দিন। তার মতে ভারতে অন্য কোনো দল নিরাপত্তাশঙ্কা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। শুধু বাংলাদেশই প্রশ্ন তুললো। বাংলাদেশ যদি ভারতে খেলতে না আসে, তাহলে তাদেরই ক্ষতি হবে।
মূলতঃ আইসিসির সঙ্গে চলমান বিতর্কের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন ভারতের এই সাবেক অধিনায়ক। বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজহারউদ্দিন বলেন, ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ অযৌক্তিক। তার মতে, বর্তমানে ভারতেই নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হচ্ছে এবং কোনো দলই নিরাপত্তা নিয়ে আপত্তি জানায়নি।
আজহারউদ্দিন বলেন, ‘বাংলাদেশ যদি না আসে, সেটি তাদেরই ক্ষতি। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করার কোনো কারণ নেই। বর্তমানে নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে আছে, দক্ষিণ আফ্রিকাও কিছুদিন আগেই এখানে খেলেছে। কোনো দলই নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ করেনি। না এলে ক্ষতিটা বাংলাদেশের এবং তাদের খেলোয়াড়দেরই হবে।’
বিশ্বকাপের সূচি পরিবর্তন নিয়েও বাস্তবতার কথা তুলে ধরেন এই সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘একবার সূচি চূড়ান্ত হয়ে গেলে বিশ্বকাপের ম্যাচ বারবার এদিক-সেদিক সরানো যায় না। ম্যাচগুলো যেহেতু আগেই নির্ধারিত, তাই ভেন্যু পরিবর্তন করা খুবই কঠিন।’
উল্লেখ্য, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আইসিসির কাছে ভারতের বাইরে, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজনের অনুরোধ জানায়। তবে ভিডিও কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।
আইসিসির সিদ্ধান্তের পর বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল নিশ্চিত করেন, বোর্ড এখনো ভারতের মাটিতে খেলতে না যাওয়ার অবস্থানে অনড় রয়েছে।
বর্তমান সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশ তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার কথা ৭ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার ইডেন গার্ডেনে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।
এরপর একই ভেন্যুতে ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন দলের। পরবর্তী ম্যাচেও কলকাতায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। এরপর মুম্বাইয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা রয়েছে তাদের।
তবে, বাংলাদেশ যেহেতু ভারতের মাটিতে খেলতে যাবে না, সে কারণে আইসিসি এরই মধ্যে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে বিকল্প দল হিসেবে চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া বাকি শুধু।
আইএইচএস/