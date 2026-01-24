মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ধানের শীষে ভোট দিন: সালাম
মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ বদলের লক্ষ্যে সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ঢাকা–১৭ আসনে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম।
তিনি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে মহাখালী বাস টার্মিনাল মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
উপস্থিত নেতাকর্মী ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সালাম বলেন, আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন, গত ১৭টা বছর অনেক কষ্টে ছিলেন। আবার কি কষ্টে থাকতে চান? কষ্টে না থাকতে চাইলে নিজের ভোটটাও দিতে হবে, অন্যের ভোটটাও আনতে হবে। সেটা জোর করে না, মানুষকে বুঝিয়ে আনতে হবে।
পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে আবদুস সালাম বলেন, করোনার সময় আমরা দেখেছি শ্রমিকরা বলেছে, না খেয়ে মরার চেয়ে করোনায় মারা ভালো। কারণ তাদের হাতে খাবার ছিল না। একটি দেশের উন্নয়ন শুধু একটি সেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। পরিবহন শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, ব্যবসায়ী সবার উন্নয়ন হলেই দেশ ভালো হবে। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উন্নয়ন।
তারেক রহমানের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, তারেক রহমান বলেছেন আই হ্যাভ এ প্ল্যান। মানুষের জীবন কীভাবে ভালো করা যায় একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আছে তার।
অন্য দলগুলোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, যারা আজ বড় বড় কথা বলে, তারা আগে কী করেছে? স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি। তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতাই নেই। বিএনপির কাঁধে ভর করে মন্ত্রী হয়েছে, পরে বিএনপিকেই চিনে না এটা কেমন কথা?
তিনি আরও বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দুর্ভিক্ষের দেশে মানুষকে খাওয়াতে পেরেছিলেন। খালেদা জিয়া তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের উন্নয়ন করেছেন। তার সন্তান তারেক রহমানও ইনশা আল্লাহ সেইভাবেই দেশ পরিচালনা করবেন।
ঢাকার পরিবহন খাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিবহন সেক্টর আধুনিক করতে হবে, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। যানজট কমাতে হবে, নির্বিঘ্ন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এসবই করা হবে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে।
আবদুস সালাম বলেন, এসব কিছু করতে হলে আগে ভোটে জিততে হবে। শুধু ঢাকা-১৭ নয়, সারাদেশে ধানের শীষকে জিতাতে হবে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মতো তারেক রহমান বাংলাদেশকে পরিবর্তন করবেন ইনশা আল্লাহ।
এসময় তিনি উন্নয়ন, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ বদলের লক্ষ্যে সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
সমাবেশে আরও উপস্থিতি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফরহাদ হালিম ডোনার, নাজিম উদ্দিন আলম, কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীমসহ বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিক নেতারা।
কেএইচ/এমআইএইচএস