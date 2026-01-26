টানা ৪ দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে টানা ৪ দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
ভোটগ্রহণের দিন ও তার আগের দিন এবং পরের দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটির (শুক্র ও শনিবার) কারণে টানা ৪ দিনের ছুটির সুযোগ তৈরি হয়েছে।
নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে রোববার (২৫ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি (বুধ ও বৃহস্পতিবার) সারাদেশে নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে। অন্যদিকে ১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) শিল্পাঞ্চলে বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: নির্বাচন উপলক্ষে ৩ দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি। তাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা চারদিনের ছুটি পাচ্ছেন। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের কর্মচারীরা ভোগ করবেন ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা পাঁচদিনের ছুটি।
আরএমএম/জেএইচ