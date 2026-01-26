  2. জাতীয়

সীমান্তে এক বছরে ১২৪ ভারতীয় ও মিয়ানমারের ৭৩৬৮ নাগরিক আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
সীমান্তে এক বছরে ১২৪ ভারতীয় ও মিয়ানমারের ৭৩৬৮ নাগরিক আটক

২০২৫ সালে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ১২৪ জন ভারতীয় এবং ৭ হাজার ৩৬৮ জন মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করা হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে ১ হাজার ৯০৮ কোটি ২৮ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৬০ কেজি ৫৫৬ গ্রাম স্বর্ণ, ১৬৮ কেজি ২৪১ গ্রাম রৌপ্য, বিপুল পরিমাণ শাড়ি, থ্রিপিস, তৈরি পোশাক, থান কাপড়, কসমেটিকস, ইমিটেশন গহনা, আতশবাজি, চিনি, চা পাতা, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, কাঠ, পাথর, কয়লা, সার, বিভিন্ন প্রকার বীজ, জ্বালানি তেল, মোবাইল ফোন ও মোবাইল ডিসপ্লে। এছাড়া জব্দ করা হয় ১২ হাজারের বেশি গরু-মহিষ এবং ১ হাজার ৭০৮টি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন।

একই সময়ে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৬৪টি পিস্তল, ২টি এসএমজি, ১০টি রাইফেল, ১৯টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৭৯টি হাত বোমা, ১৭৮টি ককটেল, মর্টার শেল, মাইনসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও বিস্ফোরক।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ক্ষেত্রেও ২০২৫ সাল ছিল বিজিবির জন্য উল্লেখযোগ্য। এসময় ১ কোটি ৪৭ লাখের বেশি ইয়াবা, ক্রিস্টাল মেথ আইস, ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, বাংলা মদ, বিয়ার, গাঁজা, হেরোইন, কোকেন, এলএসডি, নেশাজাতীয় ইনজেকশন ও বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করা হয়।

এছাড়া মাদক পাচার ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ হাজার ৩৩৪ জনকে আটক করা হয়। একই সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৪ হাজার ২৩৮ জন বাংলাদেশি, ১২৪ জন ভারতীয় এবং ৭ হাজার ৩৬৮ জন মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা আরও জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধে তাদের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে।

টিটি/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।