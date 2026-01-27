ইসি আনোয়ারুল
ভোটে দায়িত্বরত কেউ গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না
এবারের ভোটে নির্বাচনি কাজের দায়িত্বে যারা থাকবেন তারা আইনগতভাবে কোনো পক্ষে কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান সম্পর্কে এই তথ্য জানান ইসি সচিব।
গণভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান কি? এমন প্রশ্নের জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গণভোটের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে গণভোটের জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করছি। তবে নির্বাচনি কাজের দায়িত্বে যারা থাকবেন তারা আইনগতভাবে কোনো পক্ষে কাজ করবেন না। নির্বাচনি দায়িত্বে রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এবং অন্যান্য যারা নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন তারা গণভোটের প্রচার করবেন, কিন্তু পক্ষে বা বিপক্ষে যাবে না।
নির্বাচনি পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে যা খবর পাচ্ছি এবং বাস্তবে আমরা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি নির্বাচন কমিশন মনে করে এবারের নির্বাচনের মাঠে পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার।
একজন প্রার্থীর ওপরে হামলা হয়েছে; এই বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন কোনো শঙ্কা প্রকাশ করছে না। পাশাপাশি প্রতিনিয়তই রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন। তাদের পরামর্শ অবজারভেশন পর্যবেক্ষণ আমাদের দিচ্ছেন। সে অনুযায়ী আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। এছাড়াও সাংবাদিকদের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আসছে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা রিটার্নিং অফিসারদের নজরে নিয়ে আসছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রক্ষায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের এগুলো নিবারণসহ প্রতিরোধ এবং আইনানু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনের আওতায় আনার জন্য আমরা তড়িৎ ব্যবস্থা নিচ্ছি।
কমিশন এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নিয়েছে? এই বিষয়ে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, রিটার্নিং অফিসার কমিশনেরই লোক। নির্বাচন কমিশন তাকে সব ধরনের ক্ষমতা দিয়েছে। সেজন্য আমাদের কাছে আসলেও প্রাথমিক পর্যায়ে সেটা রিটার্নিং অফিসারকে দিচ্ছি। আমাদের মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান আদালত এবং ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি ও বিচারক কমিটি প্রত্যেকটা আসনে রয়েছে। আমাদের জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ পর্যায়ের বিচারকরা রয়েছেন তারা তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো আমলে নিচ্ছেন। তাদের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মোবাইল কোর্ট প্রতিদিনই তারা পরিচালনা করছেন।
