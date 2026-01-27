ধানের শীষে ভোট চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরাল

ধানের শীষে ভোট চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরাল
নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামীলীগের পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ধানের শীষে ভোট চাচ্ছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতা—এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
ওই ব্যক্তির নাম আব্দুর রহিম হাওলাদার। তিনি কুয়াকাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভোট চাওয়ার ভিডিওটি ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, রহিম হাওলাদার ধানের শীষে ভোট চেয়ে বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলাম। যারা বিএনপি ছিল, তাদের সাথে আমার কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। মামলা-হামলা করিনি। এখন আওয়ামী লীগ নেই। এখন আমি বিএনপির প্রার্থী এবিএম মোশারফ ভাইকে ভালোবাসি। আমি তারেক জিয়াকে ভালোবাসি, ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেবো। আমরা যারা আওয়ামী লীগ আছি সকলে সম্মিলিতভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে, দলমত নির্বিশেষে ১২ তারিখ ধানের শীষে ভোট দেবো, আপনারও দিন’।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আব্দুর রহিম হাওলাদার ও তার পরিবার পারিবারিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। তিনি কুয়াকাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি কুয়াকাটা পৌর আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত।
এ বিষয়ে কুয়াকাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাফর মুসুল্লি বলেন, ‘আমরা ৫ আগস্টের পরে রাজনৈতিক দলকে প্রধান্য না দিয়ে, একই এলাকার মানুষ এবং একই গ্রামের মানুষ হিসেবে মিলেমিশে চলে আসছি। তাই আমি মনে করি, বিএনপির উদারতার কারণে তিনি আজকে বিএনপির ভোট চেয়েছেন। উন্নয়নের স্বার্থে কুয়াকাটার সঙ্গে আমরা সব রাজনৈতিক দল মিলেমিশে একসঙ্গে বসবাস করতে চাই। কারণ মানুষ এখন শান্তি চায়।’
