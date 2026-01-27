  2. জাতীয়

আগামী সরকারের জন্য দুই বিষয়ে সংস্কার পরামর্শ লুৎফে সিদ্দিকীর

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
আগামী সরকারের জন্য দুই বিষয়ে সংস্কার পরামর্শ লুৎফে সিদ্দিকীর
প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। ফাইল ছবি

আগামী সরকারগুলোর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরেছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনলাইন সিস্টেম চালুর পর অফলাইন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং সচিব ও মন্ত্রী পর্যায়ে নিয়মিত ডেটা মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, ‘বর্তমানে বিএমইটি ও প্রবাসী কল্যাণসংক্রান্ত সেবাগুলো সম্পূর্ণ অনলাইনে আনা হয়েছে। বিদেশগামী শ্রমিকদের ইমিগ্রেশন সার্টিফিকেশনসহ প্রায় সব কার্যক্রম এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘একবার অনলাইন পদ্ধতি চালু হলে অফলাইন অপশন বন্ধ করতেই হবে। অফিসে গিয়ে আর ম্যানুয়াল কাজ করার সুযোগ রাখা যাবে না।’

এমইউ/এমএএইচ/

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।