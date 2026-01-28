  2. জাতীয়

রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশু মিসবাহ মারা গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশু মিসবাহ মারা গেছে
রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশুটিকে উদ্ধারে ব্যস্ত ফায়ার কর্মীরা। ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে তিন বছর বয়সী শিশু মেজবাহ মারা গেছে। ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

শিশুটির মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টা উদ্ধার অভিযানের পর শিশুটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত ৯টা ৫ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন
রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশু উদ্ধার, নেওয়া হলো হাসপাতালে

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, খবর পেয়ে তাদের একাধিক ইউনিট দীর্ঘ সময় উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, শিশু মেজবাহের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নলকূপের গর্তটি খোলা অবস্থায় ছিল। এ ঘটনায় শিশু নিরাপত্তা ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এমআরএএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।