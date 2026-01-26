  2. জাতীয়

জনতা ব্যাংকের জালিয়াতির মামলায় ৪ দিনের রিমান্ডে সালমান এফ রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুনানি শেষে হাজতখানায় নেওয়া হচ্ছে সালমান এফ রহমানকে। ছবি: আশিকুজ্জামান

জনতা ব্যাংক থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১৩৬ কোটি ৯৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার জ্যেষ্ঠ মহানগর বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সালমান এফ রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানিতে দুদকের প্রসিকিউটর তরিকুল ইসলাম বলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সালমান এফ রহমান ভুয়া প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, আর্থিক প্রতারণা এবং বিভিন্ন কৌশলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করেছেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ‘স্কাইনেট অ্যাপারেলস’ নামে একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভুয়া ঋণ ও তথাকথিত ‘একমোডেশন বিল’ তৈরি করে জনতা ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এই অর্থ পাচারের ঘটনায় সালমান এফ রহমানের ছেলে ও ভাতিজার মালিকানাধীন দুবাইভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার তথ্যও তদন্তে উঠে এসেছে।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩ নভেম্বর দুদকের সহকারী পরিচালক মো. মাহবুব মোর্শেদ সালমান এফ রহমানসহ মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

শুনানিকালে সালমান এফ রহমানের পক্ষে কয়েকজন আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শুনানিতে অংশ না নিলেও দাবি করেন, এই মামলায় রিমান্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আদালত দুদকের উপস্থাপিত যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে রিমান্ডের আদেশ দেন।

