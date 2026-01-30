সমর্থকদের ওপর হামলা, নির্বাচনি মাঠ ছাড়ার হুমকি হান্নান মাসউদের

সমর্থকদের ওপর হামলা, নির্বাচনি মাঠ ছাড়ার হুমকি হান্নান মাসউদের
শাপলা কলির সমর্থকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ করে তাদের দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার দাবি করেছেন নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী এনসিপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মূখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। অন্যথায় নির্বাচনের মাঠ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে নোয়াখালীর একটি কনভেনশন হলে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মাসুদ।
হান্নান মাসউদ বলেন, দুপুরে হাতিয়ার নলচিরা ঘাটে ফেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার ৮-১০ জন সমর্থককে পিটিয়ে আহত করে নদীতে ফেলে দেয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। চিহ্নিত এসব সন্ত্রাসীদের দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে থানা ঘেরাওসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
তিনি বলেন, হাতিয়ায় সরকারি তালিকা অনুযায়ী অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের মাঠে থাকবো কি না তা আবারো ভেবে দেখতে হবে। আমরা প্রশাসনকে বারবার বলেও কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না।
এর আগে দুপুরে হাতিয়ায় ফেরিঘাট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হান্নান মাসউদের সমর্থকদের সঙ্গে একদল যুবকের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। ওই সময় শাপলা কলির লোকজন আহত হওয়ায় দাবি করেন হান্নান মাসউদ।
হাতিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) প্রতীক পাল বলেন, দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুষ্ঠানে আছি। পরে বিস্তারিত জানাবো।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/জেআইএম