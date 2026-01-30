‘বাংলাদেশের বাদ পড়া ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত’

‘বাংলাদেশের বাদ পড়া ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত’
নিরাপত্তাজনিত কারণে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। ভারতে না গিয়ে শ্রীলঙ্কায় নিজেদের ম্যাচগুলো খেলতে চাইলেও সেটি কার্যকর হয়নি আইসিসিতে। ফলে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই হতে যাচ্ছে আসন্ন বিশ্ব আসরটি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়কে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন সাবেক ইংল্যান্ড ক্রিকেটার মার্ক বুচার।
সাবেক এই ইংলিশ ক্রিকেটারের মতে, ক্রিকেটের স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা রক্ষায় এমন সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতেও অনুসরণ করা উচিত।
সপ্রতি উইজডেন ক্রিকেট উইকলি পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে বুচার বলেন, বিশ্বকাপ মাত্র দুই সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়ার ঘটনায় বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। টেনে আনেন ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গও।
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে তুলনা করে বুচার বলেন, ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে আগেও এক বা একাধিক দলের সুবিধার কথা ভেবে টুর্নামেন্টের সূচি কিংবা কাঠামো বদলানো হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, পরিস্থিতি তাতে আরও জটিল হয়ে উঠছে।’
নিরাপত্তাজনিত কারণ বাংলাদেশ ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় আসর আসর থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বুচারের মতে, কোনো দল যদি নিরাপত্তা বা অন্য কোনো কারণে কোনো দেশে গিয়ে খেলতে না চায়, তাহলে সেই দলকে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তী যোগ্য দলকে সুযোগ দেওয়া উচিত।
পডকাস্টে বুচার বলেন, ‘এটাই ভবিষ্যতের নিয়ম হওয়া উচিত। কোনো দল যদি সমস্যার কারণ হয় বা খেলতে না চায়, তাহলে তারা সরে দাঁড়াবে, আর অন্য দল খেলবে। এটাই সবচেয়ে ন্যায্য নিয়ম।’
বুচারের মতে বাংলাদেশের ঘটনায় ক্রিকেট প্রশাসন স্পষ্ট হয়েছে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কঠোর নীতি গ্রহণ করা জরুরি।
এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘যদি কোনো দল টুর্নামেন্ট বা আয়োজক দেশের সঙ্গে সমস্যায় পড়ে, তাহলে তাদের সামনে দুটি পথ। খেলতে গিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অথবা সরে দাঁড়ানো। এর বাইরে কোনো পথ ন্যায্য হতে পারে না। টাকার চেয়েও ক্রিকেটের স্বচ্ছতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।’
আইএন