জবিতে ১৯ এপ্রিল থেকে স্নাতক প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু: উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের (স্নাতক) ক্লাস শুরু হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, গত বছর প্রথম বর্ষের পরীক্ষা ২২ জুন থেকে শুরু হয়েছিল। এবার আমরা দুই মাস এগিয়ে এনেছি। এভাবে আমরা সেশনজট কমিয়ে নিয়ে আসবো।
প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন পরিবর্তন সম্পর্কে জবি উপাচার্য বলেন, প্রতিবছর ডিনদের নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা কমিটি হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেন, কেমন হবে প্রশ্ন। বিভিন্ন কারণে আমরা এবার শুধু এমসিকিউতে পরীক্ষা নিয়েছি। প্রয়োজনের আলোকে আগামীবার লিখিত পরীক্ষা যুক্ত হতে পারে।
ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে ড. রেজাউল বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কারও পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ আসেনি।
টিএইচকিউ/এমএমকে