২ ফেব্রুয়ারির জনসভা সফল করতে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের জনসভা সফল করার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী/ছবি: সংগৃহীত

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জনসভা সফল করার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় নগর জামায়াতের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ উল্লাহ।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান।

তিনি বলেন, দেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, সংস্কার ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান।

মাওলানা শাহজাহান জানান, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সফর উপলক্ষে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এসব জনসভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন। কক্সবাজার সদর ও মহেশখালীতে সকাল ১০টায়, লোহাগাড়ার পদুয়ায় দুপুর ১২টায়, সীতাকুণ্ডে বেলা ২টায় এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্দর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জনসভা উপলক্ষে প্রশাসনকে অবহিতকরণ, মঞ্চ প্রস্তুতসহ সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া মহানগর ও জেলা পর্যায়ে জামায়াত ও অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্যোগে পথসভা, গণমিছিল, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় ‘হ্যাঁ ভোট’ এর পক্ষে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার এবং মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খাইরুল বাশার।

১১ দলীয় ঐক্য জোটের নেতাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মাওলানা এমদাদুল্লাহ সোহাইল, খেলাফত মজলিশের সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা খুরশিদ আলম, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির আমির মাওলানা জিয়াউল হোসাইন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর প্রতিনিধি আবু মোজাফ্ফর মো. আনাস, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি ছৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আলম, বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি ছৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আলম, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল মোতালেব এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টির চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

