দেশে ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ এএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১/ প্রতীকী ছবি

দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরার কলারোয়া। কেন্দ্র থেকে এর গভীরতা ১৫০ কিলোমিটার।

মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৪টা ৩৬ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) এ তথ্য জানিয়েছে।

ভূমিকম্পে সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোরসহ আশপাশের এলাকা মৃদু কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।

