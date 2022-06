চোরাই ল্যাপটপ-মোবাইল উদ্ধার, আইএমইআই নম্বরে মিলিয়ে নিন আপনারটা

রাজধানীর সবুজবাগ ও দারুস সালাম থানা এলাকা থেকে একটি ল্যাপটপ ও ৪৩টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) মিরপুর বিভাগ। সোমবার (২৭ জুন) কদমতলা ও গাবতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে এসব চোরাই ফোন ও ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৮ জুন) ডিবি মিরপুর বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সালাউদ্দিন খান নাদিম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ল্যাপটপ ও মোবাইল চোর চক্রের সক্রিয় সদস্যরা অবস্থান করছেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সবুজবাগ থানার কদমতলা এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় ফারুক, মুন্না, মানিক, হাকিম, আরফাতুল, মুবিনুল, মোবারক ও মেহেদীকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ২১টি চোরাই মোবাইল ফোন ও একটি চোরাই ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়।

পরে সোমবার রাতে দারুস সালাম থানার গাবতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফি, আমজাদ, বাপ্পারাজ, মোশারফ, আলম, তাহের, ফোরকান, মাইনুল ও আরমানকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ২২টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে এসি সালাউদ্দিন খান নাদিম বলেন, গ্রেফতাররা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দলগতভাবে বিভিন্ন মার্কেট, বাসস্ট্যান্ড, চলমান বাস, ট্রেন, বাসা-বাড়ি ও জনসমাগমস্থলে আগত জনসাধারণের কাছে থেকে সু-কৌশলে মোবাইল ফোন চুরি করেন।

ডিবি জানায়, এ ঘটনায় সবুজবাগ ও দারুসসালাম থানায় পৃথক মামলা হয়েছে। সবুজবাগ থানার করা মামলায় উদ্ধারকৃত মোবাইলের মধ্যে যেসব মোবাইলের আইএমইআই নম্বর পাওয়া গেছে সেগুলোর মডেলসহ আইএমইআই নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি যদি কারও সঙ্গে মিলে যায় তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. মিজানুর রহমানের (০১৮১৩-৭৬৩৮১০) সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে।

যেসব মোবাইল ও ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে-

#DELL Laptop inspiron-14 লেখা একটি ল্যাপটপ।

এছাড়াও,

১. WALTON android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৩৫২৩২৯৫২০২৩৮০৫৩, ২. ৩৫২৩২৯৫২০২৩৮০৬১

২. Samsung android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৩৫৭৯৪২০৬১৬৪২৬২৭

৩. SYMPHONY B24 বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৫৩৩৬৩১১১৭৩২৭৬৯, ২. ৩৫৩৩৬৩১১১৭৩২৭৭৭

৪. OPPO android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৮৬৪৭৬৩০৫৭৩২৮৭১৬, ২. ৮৬৪৭৬৩০৫৭৩২৮৭০৮

৫. NOKIA android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৩৫৯০১৩০৯৯৩১১৫৯৯, ২. ৩৫৯০১৩০৯৯৩৯১৫৯১

৬. SYMPHONY L270 বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৫১৮০৫৯৯১৯১৬৯৪৮ ২. ৩৫১৮০৫৯৯১৯১৬৯৫৫

৭. HEA TZ 4G 7 QUAD CORE SMART Tab. Z৯৯১১

৮. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৬৪৭৭/০৬/৮৪৯০৮০/৪ ২. ৩৫৬৪৭৭/০৬/৮৪৯০৮১/২

৯. HUAWEI android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO- ১. ৮৬৮৩৬৪০৪৩২৪৩৯৫৬, ২. ৮৬৮৩৬৪০৪৩২৭৩৯৬১

১০. Discovery-y D-40 বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৪৬০১২০১৮৯৩০৫১, ২. ৩৫৪৬০১২০১৮৯৩০৬৯

১১. MI মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৭৫৩২০৩০৭৮১৩৫৯ (ডিসপ্লে ভাঙা)

১২. iPHONE, যার IMEI NO – ১. ৩৫৯৪৭০০৮৩৮৪৪৬১৫

১৩. Realme android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬২৫৩৯০৪১৯৯১৬৫৮, ২. ৮৬২৫৩৯০৪১৯৯১৬৪১

১৪. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৭৭৭৫১০১২৮৬০৯০, ২. ৩৫৭৭৭৫১০১৭৮৬০৯৯

১৫. iPHONE, যার IMEI NO – ১. ৩৫৯৩১৪০৬৩৬০০০৪৫,

১৬. SYMPHONY D41 বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৭৫৯৯১০৬২৬৭৫৮৬, ২. ৩৫৭৫৯৯১০৬২৬৭৫৯৪

১৭. iPHONE – যার IMEI NO ৩৫৯৪০৮০৮৯৬৩৬০৯২

১৮. Readme addroid মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৪৩৯১০৪৪৮৫৪৫৫০, ২. ৮৬৪৩৯১০৪৪৮৫৪৫৬৮

১৯. Samsung android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩২৪৮১১০৯০৬৮০৫, ২. ৩৫৩২৪৯১১০৯০৬৮০৩

২০. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৭৭৬৩১০১০৪৮৯৬৭, ২. ৩৫৭৭৬৩১০১০৯৮৯৬২ এবং

২১. SYMPHONY L25i বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৯৭৭৭১০২৯১৪৮০১, ২. ৩৫৯৭৭৭১০২৯১৪৮১৯.

এদিকে, দারুস সালাম থানায় উদ্ধার করা মোবাইলের মধ্যে যেসব মোবাইলের আইএমইআই নম্বর পাওয়া গেছে সেগুলোর তথ্য মামলায় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি যদি কারও মোবাইল ফোন হয় তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. জামিনুর রহমানের (০১৭১৮-৯৩১১২৯) সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে।

যেসব মোবাইল ফোনের তথ্য দেওয়া হয়েছে-

১. Samsung android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫২৬০৩/০৯/১০৫৩০৮/৭, ২. ৩৫২৬০৩/০৯/১০৫৩০৮/৫

২. SYMPHONY B12i বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৫২৪৬০৯০৯৮৩২০৬, ২. ৩৫৫২৪৬০৯০৯৮৩২১৪

৩. TITANIC android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৯৮৮০০৭০৪১৩৬৭১, ২. ৩৫৯৮৮০০৭০৪১৩৬৮৯ (ডিসপ্লে ভাঙা)

৪. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩৯৩৮৫৮৭৪৬৭৭৯০, ২. ৩৫৩৯৩৮৫৮৭৫৬৭৭৯৭

৫. MI android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১.৮৬৭৩০৭০৩৭৫৩০৮৮৯ (ডিসপ্লে ভাঙা)

৬. SYMPHONY D41 বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩৫১৬১১৯০৯৬৪৬৭, ২. ৩৫৩৫১৬১১৯০৯৬৪৭৫

৭. WALTON android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৪৬৭৬০৮০৫২০৩৯৭, ২. ৩৫৪৬৭৬০৮০৫২০৪০৫

৮. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩৯৩৮৫৮০০৭২৭০৪, ২. ৩৫৩৯৩৮৫৮০১৭২৭০২

৯. MI android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৫৪৯৮০৩৭৯৮৭৪৪৩, ২. ৮৬৫৪৯৮০৩৭৯৮৭৪৫০

১০. Samsung DUSS বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৭৯৪৮/০৭/২২২৮৩২/২, ২. ৩৫৭৯৪৯/০৭/২২২৮৩২/০

১১. SYMPHONY android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৯০০৩০৭১১৮১২৩৫, ২. ৩৫৯০০৩০৭১২৮১৫৩০

১২. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩৯৩৮৫৮/২০৮/৭৪, ২. ৩৫৩৯৩৮৫৮/৩০৮/৭২

১৩. HUAWEI মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৩৯৮০০৩১৪১৭৪১২, ২. ৮৬৩৯৮০০৩১৪৪৭৪২৭

১৪. WALTON বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৬৩০৯০৯১৩০৭০৯৫, ২. ৩৫৬৩০৯০৯১৩০৭১০৩

১৫. Redmi android মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৩৫০০০৪০২৪০০৫৮/০০, ২. ৮৬৩৫০০০৪০৫৩০০৫২/০০

১৬. Samsung DUSS বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫২০৪৪১১৮৩২০৮৭০/০১, ২. ৩৫২০৪৫১১৮৩২০৮৭৭/০১

১৭. Redmi addroid মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৩২৮৭০৪৪৪৮৭৫৫০, ২. ৮৬৩২৮৭০৪৪৪৮৭৫৬৮

১৮. Redmi addroid মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬১৩৮৩০৪৯২৭৯৬১৩, ২. ৮৬১৩৮৩০৪৯২৭৯৬২১

১৯. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫৫৭৭৩১০৪৯০০৪৫৪, ২. ৩৫৫৭৭৩১০৫৯০০৪৫৩

২০. OPPO মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৮৬৪১৬৩০৪৫৫৯৯১৭৩, ২. ৮৬৪১৬৩০৪৫৫৯৯১৬৫

২১. NOKIA বাটন মোবাইল ফোন, যার IMEI NO – ১. ৩৫০৪৩৬২৩৫০৩৭৬৭০, ২. ৩৫০৪৩৬২৩৫৫৩৭৬৭৯ এবং

২২. iphone, যার IMEI NO – ১. ৩৫৩০৪০০৯৪৩১৩৬৩১

