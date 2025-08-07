শোকজের জবাব দিলেন এনসিপির ৫ নেতা, সিদ্ধান্ত পরে
সম্প্রতি কক্সবাজার ভ্রমণ করায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ পাঁচ নেতাকে দল থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তারা শোকজের জবাব দিয়েছেন। এই সংক্রান্ত বিষয়ে দলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত বিষয়টি জানিয়েছেন।
তিনি জানান, নোটিশের প্রেক্ষিতে শোকজের জবাব নেতারা যথাসময়ে আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের কাছে দিয়েছেন। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা মিডিয়াকে জানানো হবে।
এর আগে ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিন কক্সবাজার ভ্রমণে যান দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ। এই ঘটনায় নানা সমালোচনা শুরু হয়।
