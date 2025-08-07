হুমায়ুন কবীর
তফসিল ঘোষণা হলেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা দিলেই দেশে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) একটি বেসরকারি টেলিভিশনকে এ তথ্য জানিয়েছেন তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর।
এর আগে তিনি বলেন, লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক সম্পর্কে তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর বলেন, একান্ত বৈঠকে আগামী নির্বাচন ও সরকার গঠন প্রসঙ্গে বিএনপির ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী নির্বাচনে জয় পেলে কেমন দেশ গড়তে চায় বিএনপি কিংবা নির্বাচনী রূপরেখা নিয়ে দলটির ভাবনা কী, এমন সব মৌলিক বিষয়ে বৈঠক করেছেন তারা।
চলতি বছরের ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানান নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
নবম কমিশন সভা শেষে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রধান উপদেষ্টা (২০২৬ সালের) ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে রোজার আগে নির্বাচন আয়োজনের জন্য চিঠি দিয়েছেন। সেটাই আজকের মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এরই মধ্যে বলেছেন, ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে।
