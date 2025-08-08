আবদুল মঈন খান
মানুষ ঠাট্টা করে বলতো, বিএনপি ভদ্রলোকের দল কিছু করতে পারবে না
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ডানপন্থি, বামপন্থি, মধ্যমপন্থি, চরমপন্থিসহ অনেক রকমের পন্থি আছে। বিএনপির যত সমালোচনায় করুক, কিন্তু ঘুরেফিরে সবাই একটি কথাই বলে বিএনপি মোটামুটি মধ্যমপন্থি। এখানেই মনে করি বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা।
তিনি বলেন, কিছু মানুষ ঠাট্টা করে বলতেন- বিএনপি তো ভদ্রলোকের দল, আসলে তারা কিছু করতে পারবে না। তখন উত্তর দিতাম- আমরা করতে চাই না, ভদ্রলোক হয়েই থাকতে চাই।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) মশিউর রহমান যাদু মিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ড. আবদুল মঈন খান বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই মুহূর্তে সারাবিশ্বে আমি বলবো অর্থনৈতিক ‘প্রলিফারেশন অফ মানি ইন ডেমোক্রেসি’ । কিন্তু তারপরও এত কিছু সত্ত্বেও একটা কথা বলা হতো, ডেমোক্রেসি ব্যাড বাট আদার সিস্টেম অব ওয়ার্স্ট। আমরা এখনো এমন কোনো পদ্ধতি খুঁজে বের করতে পারিনি যা ডেমোক্রেসির চেয়ে ভালো। যদিও ডেমোক্রেসি পদ্ধতির অনেক রকমের দুর্বলতা রয়েছে।
তিনি বলেন, বিএনপির যত দোষ বা গুণ থাক না কেন, ঘুরেফিরে শেষমেষ আমরা কিন্তু একটা কথা বলি, বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।
বিএনপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, স্বাধীনতার পরে রাজনীতির আবহ সৃষ্টি হয়েছিল নতুন করে, যখন জিয়াউর রহমান সিপাহী জনতার বিপ্লবের পরে পুনরায় এ দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেন জনগণের ইচ্ছায়। একবার যেমন নিয়েছিলেন ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে।
