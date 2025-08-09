  2. রাজনীতি

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
পদত্যাগ করা এনসিপি নেতা এ ইউ মাসুদ (আরফান উদ্দিন)

কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি—এমন অভিযোগ তুলে সমন্বয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম সাতকানিয়া উপজেলার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ১ নম্বর যুগ্ম সমন্বয়কারী এ. ইউ. মাসুদ (আরফান উদ্দিন)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে ফেসবুকে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান।

এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বরাবর লেখা ওই ফেসবুক পোস্টে মাসুদ উল্লেখ করেন, তিনি এনসিপির সূচনালগ্ন থেকেই সাতকানিয়া উপজেলায়ে সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। গত ২৫ জুন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে সাতকানিয়া উপজেলা সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়, যেখানে তাকে ১ নম্বর যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে রাখা হয়েছিল।

তবে তিনি অভিযোগ করেন যে, কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তে’ কোনো আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়াই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি।

মাসুদ ওই পোস্টে আরও লিখেছেন, তাকে কমিটিতে পদ দেওয়ার আগে এ বিষয়ে অবগত করা হয়নি। এ কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন এবং ভবিষ্যতে এনসিপির কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।

পদত্যাগের বিষয়ে এ. ইউ মাসুদ বলেন, কমিটিতে পদ দেওয়ার আগে আমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। এনসিপির দক্ষিণ জেলার সমন্বয়ক সিফাত হোসাইনের একক সিদ্ধান্তেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কমিটি দেওয়ার আগে প্রধান সমন্বয়কারীর পদ পাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু প্রকাশিত কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদ দেওয়া হয়েছে। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন কিংবা সম্পর্ক অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

এ ইউ মাসুদের অভিযোগের বিষয়ে দলটির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সংগঠক সিফাত হোসাইন বলেন, কমিটি গঠনের পর থেকেই মাসুদের বিষয়ে নানান অভিযোগ আসে। তিনি আগে আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী ছিলেন। অভিযোগের বিষয়ে তিনি নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেননি। এ কারণে কমিটির অন্য সদস্যরা তার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। এসব কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনোটাই ঘটেনি।

