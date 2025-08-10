যুবশক্তির যুব সম্মেলন ১২ আগস্ট
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫। আগামী ১২ আগস্ট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম এক বার্তায় এ তথ্য জানান।
বার্তায় বলা হয়, জাতীয় যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এছাড়া বিএনপি, জামায়াতসহ দেশের প্রধান প্রধান দলের জাতীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫ থেকে যুব সমাজের ইশতেহার ঘোষণা ও যুব শপথ পাঠ করবেন জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম।
আয়োজনের বিস্তারিত জানাতে আজ রোববার জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিট দ্য প্রেসের আয়োজন করা হয়েছে।
