চট্টগ্রাম মহানগর এনসিপির নেতৃত্বে মীর আরশাদুল হক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ৩২ সদস্যের সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিতে প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব মীর আরশাদুল হক।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
কমিটিতে একজন সমন্বয়কারী, আটজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ২৩ জনকে সদস্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এনসিপি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পূর্বপর্যন্ত বা আগামী তিন মাস এই কমিটি অনুমোদন দিয়েছে।
চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির আটজন যুগ্ম সমন্বয়কারী হলেন- মোহাম্মদ এরফানুল হক, আরিফ মঈনুদ্দিন, মো. রাফসান জানি রিয়াজ, মীর মোহাম্মদ শোয়াইব, মো. জসিম উদ্দিন ওপেল, জোবাইর হোছেন, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও নিজাম উদ্দিন।
কমিটির ২৩ জন সদস্য হলেন- মোহাম্মদ ফরহাদুল আলম সবুজ, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সাদিয়া আফরিন, সাহেদ ইকবাল চৌধুরী, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ সোহরাব চৌধুরী, মোহাম্মদ রিদুয়ান কাদের,লুৎফুর রহমান রোহান, অ্যাডভোকেট আবির মুহাম্মদ, মেহেদী হাসান জনি, সুব্রত পাল, ইফহামুল হক আশেক, সৈয়দ এহছানুল হক, মো. আজগর আলী (আশিক), ডা. মাহতাব উদ্দিন আহমদ, মো. এমদাদুল হক, মো. মিজানুর রহমান (নোবেল), হৃদয় দত্ত, মোহাম্মদ আজাদ,আকরাম হোসাইন বাপ্পি, মুহাম্মদ ইসমাঈল শরীফ, তাহজিব চৌধুরী ও রুহুল আমিন।
কমিটির বিষয়ে জানতে চাইলে মীর আরশাদুল হক জাগো নিউজকে বলেন, আমি এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব। চট্টগ্রাম মহানগরে এনসিপিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। মহানগরে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে চাই। এনসিপিকে মহানগরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাই।
কমিটি ঘোষণার পরপরই চট্টগ্রাম মহানগরে পদবঞ্চিতদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তারা এটাকে পকেট কমিটি বলে মন্তব্য করেছেন।
এমআরএএইচ/বিএ/এমএস