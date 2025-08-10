ফেব্রুয়ারিতে ভোট নিয়ে আপত্তি নেই, তবে পিআর পদ্ধতি চাই: ডা. তাহের

ফেব্রুয়ারিতে ভোট নিয়ে আপত্তি নেই, তবে পিআর পদ্ধতি চাই: ডা. তাহের
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেছেন ফেব্রুয়ারি মাসের যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। তবে সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে ভোট চাই।
রোববার (১০ আগস্ট) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে নির্বাচন ভবনে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে যে নির্বাচন হবে সেটাকে জামায়েত ইসলামীর স্বাগত জানিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, দাবি খুব স্পষ্ট যে আমরা অবশ্যই নির্বাচন চাই। নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু নির্বাচনকে ফেয়ার করার শর্তটাকে আমরা এখানে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই। সেজন্যে ঐক্যমত কমিশনের যে সুপারিশ আছে সেগুলোকে আইনে ভিত্তি দেওয়া বাস্তবায়ন করা এবং সে ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন হতে হবে।
জামায়াত নেতা বলেন, আমাদের কিছু বাড়তি পলিটিক্যাল দাবি আছে। যেটা সংসদে একটা পোরশন আমরা একমত হয়েছি- সেটা হচ্ছে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আপার হাউজে। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে সংসদের আপার হাউজ অ্যান্ড লোয়ার হাউস বোথ। এবং সেই ইস্যুতে আমরা আন্দোলন করব সেটাকে আমরা রিয়ালাইজ করার জন্য চেষ্টা করব।
এর আগে কুমিল্লা-১১ আসন আগের মতোই রাখার দাবিতে তিনি সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
