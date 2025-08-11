সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নেতাকর্মীদের জরুরি নির্দেশনা দিলো ছাত্রদল
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ছাত্রদল। রোববার (১০ আগস্ট) রাতে সংগঠনটির দপ্তর সংগঠন জাহাঙ্গীর আলমের পাঠানো এক বার্তায় এই নির্দেশনা দেয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।
ছাত্রদল জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণমানুষের মতপ্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দিনদিন এর গুরুত্ব ও পরিসর বাড়ছে। তবে এটি ব্যবহারে ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা, অন্যান্য সব মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ, গণতন্ত্রের প্রতি কমিটমেন্ট, নারীর প্রতি সম্মান, ধর্মীয় সহাবস্থান ও ধর্মীয় বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের আদর্শ, মূলনীতি, সাংগঠনিক চর্চার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক।
তারা আরও নির্দেশনা দেয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা মত ও পথের সংগঠনগুলোর সঙ্গে মত পার্থক্য থাকতে পারে এবং নানা নীতি ও কর্মপন্থার বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে এ ধরনের বিতর্ক হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক। ছাত্রদল সব নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা সবসময়ই রাজনীতিতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করি। এই বিষয়ে কেউ সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করলে সংগঠন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমরা সব ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর পর্দার বিধানের বিষয়ে আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল।
বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে যখন সেক্যুলারিজমের নামে পর্দার ওপর কড়াকড়ি আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে আমরা বারবার তার প্রতিবাদ করেছি এবং আগামীতেও করবো। আমাদের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব বিষয়ে বিনয়, পরিশীলিতা, সহনশীলতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মূলনীতি অনুসরণ করবেন।
