এনসিপির নেতার কথোপকথন ভাইরাল
‘দেখো আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না’
চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক আন্দোলন বন্ধে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মহানগর সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তার আরেক ব্যক্তির সঙ্গে একটি কথোপকথনের ভিডিও রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এতে নিজাম উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, ‘কত দিছে? কত লাখ? পাঁচ, না? আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, না?’
এর আগেও গত ৫ জুলাই নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুই কোটি টাকার চাঁদাবাজির অভিযোগে সিএমপি কমিশনারকে চিঠি দেন এক নারী। চিঠিতে ওই নারী উল্লেখ করেন, দুই কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে তার স্বামীকে মিথ্যা মামলায় পুলিশে দিয়েছেন নিজাম উদ্দিন। নিজাম তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভিযোগের পর তার পদও স্থগিত করা হয়।
৯ আগস্ট ঘোষিত এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটিতে তাকে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে রাখা হয়।
এদিকে, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক মিনিট ২৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে অপরপ্রান্তের থাকা নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে ম্যাসেঞ্জার কলে আফতাব হোসেন রিফাত নামে একজনকে কথা বলতে দেখা যায়। এটি আরেকটি মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করা হয়। নিজাম উদ্দিনকে উদ্দেশ্যে করে শুরুতে আফতাব হোসেন বলেন, ‘যদি মীর ভাইয়েরা আন্দোলন বন্ধ না করে তখন কী করবো?’ জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘আন্দোলন বন্ধ করাব। তোমারে দিছে, টাকা দিছে?’ এ পাশ থেকে ‘হ্যাঁ’ জবাব দেন আফতাব।
কত দিছে? কত লাখ? নিজামের এমন প্রশ্নে আফতার বলেন- ‘পাঁচ’। তখন নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘পাঁচ, না? আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, না? আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে। তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না, নিতে পারলে ওদেরকে আমি এনে, রোহান, মীরদেরকে এসে কিছু দিয়ে দিলাম।’
চট্টগ্রাম মহানগর এনসিপির নেতৃত্বে মীর আরশাদুল হক
নিজাম উদ্দিনের কথোপকথনের রেকর্ড ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব রাহাদুল ইসলাম। এতে তিনি লেখেন, ‘সাইফপাওয়ার টেকবিরোধী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে নিজাম উদ্দিন ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, এটা শুধু দুর্নীতিই নয়, এটি ছাত্র ও জনতার বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা।’
এ বিষয়ে রাহাদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভিডিওটি আমাকে একজন দিয়েছে। নিজামের বিরুদ্ধে আগেও চাঁদাবাজির অভিযোগ ছিল। এবার সাইফপাওয়ার টেক বিষয়ে বন্দরকেন্দ্রিক আন্দোলন দমাতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠলো।’
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিপি চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘যার সাথে কথাটা হয়েছে, সেটা আমরা দুষ্টুমি করে ভিডিওটি করেছিলাম। যার (আফতাব) সাথে কথা হয়েছিল, সেই গতকাল (রোববার) একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছে। তার বক্তব্য শুনলে বিষয়টি ক্লিয়ার হওয়া যাবে।’
নিজাম উদ্দিনের পাঠানো ওই ভিডিওতে নিজেকে আফতাব হোসেন রিফাত ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের একজন যোদ্ধা দাবি করে বক্তব্য দেন। ভিডিওতে আফতাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে প্রোপাগান্ডা হিসেবে দাবি করেন। ভিডিওটি মজা করে ধারণ করা বলে তিনি দাবি করেন। বন্দরে আফতাবের ফ্যামিলি মেম্বারের অনেকে রয়েছে, সেজন্য বন্দরে কোনো অকারেঞ্জ কিংবা ভালো কিছু হলে সেটা আফতাব জানতে পারে বলে ভিডিওতে দাবি করেন। একটি পক্ষ তাকে মারধর করে তার মোবাইল থেকে কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে যায় বলে ভিডিওতে দাবি করেন আফতাব।
এ বিষয়ে জানতে এনসিপি চট্টগ্রাম নগরের প্রধান সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হককে তার মুঠোফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
